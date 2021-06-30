Как голодать правильно для оздоровления: несколько советов от известного диетолога

Голодание необходимо не только для похудения, но и для оздоровления организма, поэтому здесь нужно учитывать определенные правила. Об этом в беседе с ФАН рассказала диетолог Ирина Писарева.

Голодание становится все более популярным методом похудения, ведь некоторым людям проще вообще не есть, чем есть понемногу, чтобы избежать срывов и всепоглощающего чувства вины. По мнению эксперта, к голоданию нужно подходить осознанно и правильно, чтобы не навредить своему здоровью. Кроме того, необходимо обследоваться у врачей, учесть особенности организма и реально оценить свои силы.

«По голоданию все очень индивидуально. В первую очередь нужно определиться с типом. Оно может быть интервальным, когда 15–18 часов организм находится без пищи, или полным, когда от пищи нужно отказаться совсем на какой-то срок. Перед практикой голодания и в жаркое, и в холодное время года необходимо проконсультироваться со специалистом, сдать все необходимые анализы и оценить свое состояние. У человека могут быть какие-то отклонения, которые несопоставимы с голоданием, например может быть понижен гемоглобин, а отказ от пищи приведет к ухудшению ситуации — анемии», — отмечает специалист.

Писарева подчеркнула, что не стоит входить в фазу голодания очень резко. К отказу от пищи организм нужно тщательно подготовить.

«Если вы ели все подряд, ни в чем себя не ограничивая, и вдруг ни с того ни с сего решили поголодать, то подходите к этому постепенно. Готовиться к голоданию нужно примерно неделю. Вы сокращаете калорийность своего рациона, уменьшаете его, убираете какие-то тяжелые продукты, едите меньше мяса, заменяете его на легкоусвояемый белок, рыбу, творог, яйца, то есть на более легкие продукты», — поясняет она.

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По словам эксперта, голодание лучше начинать с интервального.

«Сначала не есть 12 часов, затем 16 часов и так увеличивать интервал до 24 часов. Как только почувствуете какое-либо даже незначительное недомогание, нужно обязательно связаться со специалистом либо прекратить голодание», — предупредила Писарева.

Диетолог отметила, что голодание должно не только способствовать уменьшению массы тела, но и приносить пользу здоровью.

«Это делается, чтобы организм немного отдохнул, очистился, а не для того, чтобы потерять здоровье. Поэтому входить в голодание и выходить из него нужно постепенно, плавно и правильно. Во время голодания нужно употреблять достаточное количество воды. Возможно даже употребление питательных костных бульонов. Также важно добавлять в рацион витамины и микроэлементы, чтобы не наступил авитаминоз», — заключила Писарева.

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