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Россия предложила ВТО начать дискуссию по искажениям конкуренции

  /   Обновлено: 29 июня 2021 12:05
Экономика
Россия предложила ВТО начать дискуссию по искажениям конкуренции
pixabay.com

Москва, 29 июня. Минэкономразвития РФ предложило Всемирной торговой организации начать дискуссию по искажениям конкуренции в рамках 12-й Министерской конференции ВТО.

Как сообщил министр экономического развития Максим Решетников на встрече Группы лидеров по торговле и инвестициям Всемирного экономического форума, на конференции ВТО стоит не только добиваться прогресса по текущим переговорным трекам, но и определиться с направлениями работы на перспективу.

«К таковым в том числе относим тематику искажений конкуренции», — уточнил Решетников.

По его словам, одни считают причинами таких искажений в предоставлении некоторых видов господдержки, а другие — в наделении транснациональных корпораций различными нерыночными преференциями, что ведет к постепенному «захвату» ими функций, которые ранее принадлежали исключительно государствам и международным организациям.

«Актуализировать правила ВТО под этот новый вызов нужно, но последовательно — начав с обсуждения охвата самой концепции», — добавил министр.

Он также предложил адаптировать правила ВТО к интернет-торговле. Решетников обратил внимание, что на фоне пандемии объемы сетевой коммерции увеличились. Вместе с тем рост темпов цифровизации привел к повышению рисков, с которыми нужно работать для защиты потребителей от новых незаконных практик, резюмировал глава Минэкономразвития РФ.

Финансовый аналитик Наталья Мильчакова ранее рассказала ФАН, почему ВТО стал заложником «зеленой» повестки Евросоюза. Она убеждена, что отвечать на введение углеродного налога в ЕС через ВТО совершенно бесполезно.

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вто решетников минэкономразвития рф международная торговля
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