Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 июня 12:33
12:30
Политика
Рабиновича взбесила фашистская символика на Дне конституции Украины
12:29
Общество
Невакцинированных сотрудников ростовского РЖД отстранят от работы
12:28
Политика
Болгары подняли на смех антироссийское «переобувание» премьера Борисова
12:26
Общество
Роспотребнадзор оценил влияние погоды на темпы распространения коронавируса
12:25
Экономика
Столкновения между протестующими бизнесменами и полицией произошли в Киеве
12:22
Общество
Бывший муж Меган Маркл станет отцом во второй раз
12:21
Общество
Запаса воды в Ялте хватит больше, чем на год
12:20
Происшествия
Банду мигрантов-похитителей задержали в Санкт-Петербурге
12:20
Общество
Врио главы Мордовии отчитал чиновников за бездействие в вопросах водоснабжения
12:18
Происшествия
Расследование инцидента с самолетом Ryanair в Белоруссии продлено до сентября
Все новости

Британские военнослужащие высмеяли украинский «завтрак НАТО» на учениях Sea Breeze

Армия
Британские военнослужащие высмеяли украинский «завтрак НАТО» на учениях Sea Breeze
facebook.com  /  Міністерство оборони України

Киев, 29 июня. Британский солдат оценил «скудный рацион» бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), назвав паек «стандартным завтраком НАТО».

Известно, что Украина выступает страной — хозяйкой военно-морских учений НАТО Sea Breeze, в которых также принимают участие Грузия и Великобритания, поэтому иностранные военнослужащие смогли лично ознакомиться с украинским продовольственным обеспечением.

Недавно британский солдат опубликовал в соцсети фотографию пластиковой тарелки с гречневой кашей, в дополнение к которой шла сосиска, несколько долек помидоров и огурцов. Особенное внимание было уделено напитку, по цвету напоминающему морс.

«Добро пожаловать в Sea Breeze, вот ваш стандартный завтрак НАТО. У нас есть прекрасный выбор того же напитка, который мы пили последние три приёма пищи, немного гречки, сосиска… Без соусов. Ням-ням», — с иронией отметил военнослужащий.

Напомним, в северо-западной части Черного моря недавно стартовали очередные маневры Sea Breeze. Известно, что к учениям привлечено 5 тысяч военнослужащих, 32 корабля и 40 самолетов из 32 стран, включая Соединенные Штаты, Украину и других членов НАТО.

Ранее в Крыму прошла проверка боеготовности расчетов С-400 на фоне учений Североатлантического альянса. Известно, что условными мишенями для расчетов ПВО стала авиация ВКС РФ.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Британские военнослужащие высмеяли украинский «завтрак НАТО» на учениях Sea Breeze
украина нато sea breeze
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru