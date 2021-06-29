Британские военнослужащие высмеяли украинский «завтрак НАТО» на учениях Sea Breeze

Киев, 29 июня. Британский солдат оценил «скудный рацион» бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), назвав паек «стандартным завтраком НАТО».

Известно, что Украина выступает страной — хозяйкой военно-морских учений НАТО Sea Breeze, в которых также принимают участие Грузия и Великобритания, поэтому иностранные военнослужащие смогли лично ознакомиться с украинским продовольственным обеспечением.

Недавно британский солдат опубликовал в соцсети фотографию пластиковой тарелки с гречневой кашей, в дополнение к которой шла сосиска, несколько долек помидоров и огурцов. Особенное внимание было уделено напитку, по цвету напоминающему морс.

«Добро пожаловать в Sea Breeze, вот ваш стандартный завтрак НАТО. У нас есть прекрасный выбор того же напитка, который мы пили последние три приёма пищи, немного гречки, сосиска… Без соусов. Ням-ням», — с иронией отметил военнослужащий.

Напомним, в северо-западной части Черного моря недавно стартовали очередные маневры Sea Breeze. Известно, что к учениям привлечено 5 тысяч военнослужащих, 32 корабля и 40 самолетов из 32 стран, включая Соединенные Штаты, Украину и других членов НАТО.

Ранее в Крыму прошла проверка боеготовности расчетов С-400 на фоне учений Североатлантического альянса. Известно, что условными мишенями для расчетов ПВО стала авиация ВКС РФ.