Новые экологические нормативы вводятся в ПДД с 1 июля

Москва, 29 июня. Некоторые зоны города станут недоступны для водителей, чей автомобиль не обладает экологическим классом.

Отсутствие в документах на автомобиль экологического класса приведет к тому, что владельцы машин будут ограничены в доступе к определенным частям города. Соответствующие изменения в ПДД вступают в силу с 1 июля 2021 года. Об этом пишет «Парламентская газета».

Еще несколько лет назад в правилах появились обозначения для гибридных машин, электрокаров, а также сопутствующие знаки. Например, появился указатель, который обозначает экокласс. В соответствии с ним, водителю предписывается куда-либо повернуть, либо напротив, запрещается движение дальше.

Таким образом городские власти смогут регулировать движение через районы, которые посчитают «зелеными». Доступ туда будет разрешен только для автомобилей с подходящей экологической категорией.

Глава ГИБДД Михаил Черников два года назад заявлял, что порядка 70% машин в стране не обладает необходимой эко-маркировкой. Координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов рекомендует россиянам обратиться в Госавтоинспекцию за получением экокласса, если у их модели авто он отсутствует.

Сейчас города пока не установили экологические зоны, однако они получили право это делать. Для машин существует семь классов экологичности от нулевого до шестого.

Экологичную версию «Газели» недавно начали собирать на территории Турции. Горьковский автомобильный завод оборудует местные грузовые автомобили двигателем класса «Евро-6».