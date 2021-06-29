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Врач предупредила об опасности самого популярного летнего блюда

  /   Обновлено: 29 июня 2021 12:03
Общество
Врач предупредила об опасности самого популярного летнего блюда
wikipedia.org  /  Nikkolo / CC BY-SA 3.0

Москва, 29 июня. Окрошка способна вызвать расстройство желудка и повысить артериальное давление. Также популярное летнее блюдо опасно при сахарном диабете, заявила врач-диетолог Дарья Русакова.

Традиционная окрошка может причинить вред некоторой категории людей. Большое количество ингредиентов в составе блюда имеет ряд противопоказаний, передает «Ридус».

Прежде всего холодный суп могут плохо переносить люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Кроме того, окрошка может повысить артериальное давление, если в нее добавлены соленые маринованные овощи и колбаса.

Диетолог посоветовала не злоупотреблять летним блюдом людям с лишним весом. При сахарном диабете квас лучше заменить на кефир или минеральную воду. Вредность блюда зависит от способа приготовления, наличия консервантов и количества сахара. Окрошка на квасе может вызвать скачки уровня глюкозы и инсулина в крови

Особенно осторожно стоит относиться к супу детям. После употребления блюда может произойти вздутие живота, так как квас содержит дрожжи.

Также врач рекомендовала тщательно промывать овощи для окрошки, иначе риск заражения кишечными инфекциями возрастет. При ежедневном употреблении супа стоит в остальные приемы включать белок и клетчатку.

Ранее фитнес-эксперт раскрыл рецепт диетической окрошки. На 100 грамм порции приходится всего 68,03 калории.

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