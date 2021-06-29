Вашингтон, 29 июня. Украина является небезопасным и недостойным союзником для Соединенных Штатов. К такому выводу пришел американский журналист Тед Гален Карпентер.

Автор констатировал ухудшение ситуации в украинском государстве. В частности, внимание уделено нарушению прав и свобод человека, а также ужесточению цензуры за счет новых законов. Такое поведение весьма характерно для киевских властей во все годы, которые прошли со времени Майдана, считает журналист.

В статье сказано, что Украина по-прежнему не дотягивает до включения в список важных союзников Соединенных Штатов ни по предлагаемым стратегическим выгодам, ни по своему моральному облику. Киев для Вашингтона является своеобразной ловушкой, из-за которой США могут быть втянутыми в новую войну.

Если говорить о моральной составляющей, то Украина себя полностью дискредитировала, невзирая на попытки киевских пропагандистов «отмыть» страну на Западе. Ничто не сможет изменить того, что Киев для Белого дома — это «союзник разом и небезопасный, и недостойный», заключил автор.

Политолог Николай Стариков ранее предложил России действовать «китайскими методами» в отношении Украины. По его словам, Москва должна пойти на более жесткие меры.

Россия допускает подключение Белого дома к урегулированию обстановки на Украине в случае, если США смогут повлиять на выполнение Киевом минских договоренностей. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, пишет НСН.