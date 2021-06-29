Территориальный спор в Южно-Китайском море по-прежнему продолжается

В июле 2021 года будет ровно пять лет с момента, как по иску Филиппин Международный арбитражный суд в Гааге вынес решение, согласно которому «Китай не имеет исторического права на владение территориями в Южно-Китайском море» (ЮКМ).

Для ряда стран Юго-Восточной Азии, включенных и вовлеченных в территориальные споры в этом стратегическом регионе мира, проблема особенно важна, так как она продолжает отравлять всю их совместную экономическую деятельность с Китаем, сохраняя взаимные политические претензии. А политика, как нам известно, неизбежно влияет на экономику. Среди этих стран находятся не только Филиппины, Малайзия, Бруней и другие, но и Вьетнам — единственный в этом списке, имеющий статус всеобъемлющего стратегического партнера Российской Федерации.

Хотя иск в Гаагу подавался из филиппинской Манилы, именно у Вьетнама имеется наиболее обширный пласт вопросов к КНР по поводу принадлежности сотен островов и скал в Восточном море (то же ЮКМ — по вьетнамской терминологии), наиболее известными из которых являются архипелаги Парасельские острова, Спратли, а также риф Скарборо. При этом Вьетнам и Китай являются стратегическими партнерами Москвы. Москва при таком стечении обстоятельств, а также с учетом своего опыта в международной миротворческой деятельности и особой важности для себя политики на азиатском направлении, вполне способна стать арбитром в этом сложном деле, чтобы снять недоговоренности между своими главнейшими партнерами.

Но в этом деле, как и в самом спорном море, существует много подводных камней. Пекин, как известно, полностью отказывает далекой Гааге во вмешательстве в дела региона, предлагая решать все назревшие вопросы внутри него самого как в двустороннем, так и многостороннем формате. И в такой позиции есть своя логика. Собственно, так и происходит на саммитах Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которые за много лет дискуссий все-таки сумели продвинуть решение по островам, а сам Китай не отвергает с порога любые вопросы в его адрес.

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Тем не менее время идет, проблема остается, а этим туго затянутым «морским узлом» могут воспользоваться противники Китая, России, Вьетнама и Филиппин вместе взятых. Включая и чисто военный аспект с тотальной милитаризацией акватории. И мы уже видели, как это происходит в реальности, особенно в тот момент, когда пару лет назад по всему миру прошла сенсационная и провокационная новость о том, что якобы в ЮКМ произошел ядерный взрыв. Информация тогда, к счастью, не подтвердилась, однако данный сигнал говорит о том, что промедление в надежном урегулировании территориальных споров между странами акватории уже невозможно. Кто-то уже начинает раскачивать здесь обстановку.

Пекин вполне может не признавать Гаагу, это его право, однако сути дела такая позиция никак не меняет, фактическая напряженность в одном из ключевых центров мировой торговли и транспортных коммуникаций продолжает сохраняться. Следует также отметить, что и у Москвы имеется свой неоднозначный взгляд на Гаагу, который не позволяет ей безоговорочно поддерживать все принятые там решения, тем более что в настоящий момент в том же самом месте идут судебные заседания по иску родственников жертв рейса MH17. Однако все эти детали, к сожалению, не меняют главного факта: глубокой политической трещины в отношениях между важнейшими партнерами России в этом регионе.

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Нельзя сказать, что за прошедшие годы в сфере безопасности региона не изменилось совсем ничего. Проблема ЮКМ в обязательном порядке рассматривалась на всех региональных форумах, включая традиционное ее обсуждение в рамках саммита АСЕАН, в том числе на том, который проводил Ханой в 2020 году. Вопросам стабильности уделяется повышенное внимание, многие барьеры и недоговоренности постепенно снимаются. Однако к практическому решению проблемы островов стороны так и не подошли. Демаркации, которая бы всех здесь устраивала, по-прежнему нет.

Очень важно, что Ханой, Манила и другие столицы стран региона опираются не на свои собственные желания и даже старые географические карты, а на свод документов в сфере международного права, которыми регулируются подобные споры. В частности, основополагающим среди них является конвенция ООН по морскому праву 1982 г. (UNCLOS), вступившая в силу через два года после принятия. Этот документ был подписан 168 государствами, включая Филиппины и КНР. Подписанты конвенции автоматически приняли на себя обязательства решать все споры мирным путем, методом дипломатии. Но время идет, а результата нет. Правовое значение того же гаагского вердикта 2016 года для КНР практически равно нулю, а для всех остальных сторон по островному спору — нет. В этом смысле существует очевидный, наглядный тупик.

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Вьетнам проявляет более активное стремление к достижению стабильности в ЮКМ — даже по сравнению с подавшими иск Филиппинами. К примеру, российские специалисты на протяжении последних лет неоднократно участвовали в международных конференциях на тему ЮКМ, проводимых в Москве. Что характерно, практически всегда основным организатором профессиональных дискуссий выступал Вьетнам, представленный на территории РФ целым спектром аккредитованных средств массовой информации. К большому сожалению, филиппинских журналистов, интересующихся вопросом урегулирования проблем ЮКМ, в Москве практически не видно. Это говорит о том, что именно Вьетнам, всеобъемлющий стратегический партнер РФ, становится более заметным лидером Юго-Восточной Азии в целом.

Таким образом, Москва вполне могла бы воспользоваться прекрасными российско-вьетнамскими связями, чтобы с помощью всех своих друзей гарантировать мир и процветание в акватории Южно-Китайского моря. При этом и самому Вьетнаму можно использовать новые подходы к разрешению проблемы: в частности, как я уже говорил, инициировать создание международной группы экспертов, которые бы сосредоточились на разработке практических рекомендаций для политиков заинтересованных государств.

В любом случае пятилетие вердикта Международного арбитражного суда в Гааге говорит Москве, Пекину, Ханою и инициировавшей иск Маниле о том, что решение вопроса пока находится в их собственных руках. Еще одной мирной пятилетки зона Южно-Китайского моря может и не выдержать, так как глобальная обстановка все больше накаляется. Требуются реальные усилия по стабилизации региона. Мне как эксперту, детально изучающему проблематику ЮКМ, это особенно ясно.

Ранее корабли ВМС Китая зашли в территориальные воды Японии у островов Сенкаку в Восточно-Китайском море, которые Пекин считает своими. После завершения Второй мировой войны острова контролировались США, однако в 1972 году были переданы Японии.