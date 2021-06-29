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Врио главы Мордовии отчитал чиновников за бездействие в вопросах водоснабжения

Общество
Врио главы Мордовии отчитал чиновников за бездействие в вопросах водоснабжения
 /  Пресс-служба главы Республики Мордовия

Саранск, 29 июня. Врио главы Мордовии Артем Здунов отчитал чиновников за бездействие в вопросах ЖКХ. С приходом аномально жаркой погоды жители региона чаще стали жаловаться на сбои в работе сетей водоснабжения.  

«Самое опасное, что вы не обращаете внимания на обратную связь с гражданами. Люди пишут, звонят, ищут вашей помощи, ваших заместителей, глав муниципальных образований. Воды нет, а найти никого не могут. Я понимаю, что стоит жара — но ведь это не стихийное бедствие. Вы ведь не первый раз с этим сталкиваетесь? У вас какие-то проблемы с техникой или оборудованием?» — обратился Артем Здунов к зампреду правительства — министру ЖКХ Мордовии Игорю Чадову.

Руководитель региона поручил создать комиссию, которая будет контролировать эти вопросы. По мнению Артема Здунова, одним из способов решения проблемы может стать увеличение резервного фонда. Соответствующее распоряжение чиновник дал накануне.

Как рассказали ФАН в Центре управления регионом, только за месяц местные жители на водоснабжение жаловались более 200 раз. Проблема касалось как качества, так и давления. На полное отключение холодной воды поступило 149 заявлений.

Ранее ФАН писал об аварии на коммунальных сетях. Жители Симферополя остались без воды.

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