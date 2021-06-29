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Хорваты раскрыли скрытый смысл провокации британского эсминца Defender у Крыма

Армия
Хорваты раскрыли скрытый смысл провокации британского эсминца Defender у Крыма
Global Look Press  /  Rob Powell/ZUMAPRESS.com

Загреб, 29 июня. Лондон устроил провокацию с эсминцем в Черном море, пытаясь восстановить утраченное величие и напомнить о себе на международной арене, считают хорватские аналитики.

Вторжение британского эсминца HMS Defender в российские территориальные воды вблизи Крыма привело к весьма опасной ситуации в регионе, отметили хорватские журналисты в статье для портала Advance. Они напомнили, что пограничникам из России, а также бомбардировщику Су-24М пришлось буквально выдворять нарушителя границ РФ при помощи предупредительного огня из палубного артиллерийского вооружения, а также авиационных бомб, сброшенных по курсу корабля.

Экипаж эсминца ВМС Великобритании отлично осознавал то, что он делает, подчеркнули авторы материала. По их словам, в противном случае Лондон бы принялся играть с Москвой в «правовые салки», заявляя о том, что Defender якобы «находился в водах Украины», а Россия «помешала» кораблю выполнить миссию. Однако британские власти не стали этого делать, так как им прекрасно известно, что это не так, уверены эксперты.

Россия внимательно следит за действиями эсминца, особенно на фоне стартовавших учений НАТО в регионе, отметили аналитики. Журналисты раскрыли скрытый смысл провокации британского корабля Defender у Крыма. По их словам, причиной этой авантюры является желание Великобритании вернуть себе давно утраченное величие и набрать вес на международной арене. Они подчеркнули, что провокации в адрес «русского медведя» являются опасной игрой, которую затеял Лондон из-за собственного неверия в «возрождение» былого могущества. Авантюра британцев могла бы привести к серьезным последствиям, запустив цепную реакцию, которая в конечном счете привела бы к новому глобальному вооруженному конфликту, считают журналисты. По их мнению, это худший сценарий, с которым мог бы столкнуться мир.

Ранее военный эксперт Константин Сивков рассказал, чем может закончиться реальный бой британского эсминца Defender с силами Черноморского флота РФ. По его словам, корабль ВМС Великобритании не сможет выстоять перед натиском российских войск и пойдет на дно.

Кроме того, глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что Россия дала четко понять Западу, что полуостров представляет собой неприступную крепость, передает Infox. Он подчеркнул, что решение российских пограничников открыть предупредительный огонь было абсолютно правильным.

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Все новости / Армия / Хорваты раскрыли скрытый смысл провокации британского эсминца Defender у Крыма
россия великобритания черное море эсминец defender
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