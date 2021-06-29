Путин поздравил работников судостроительной отрасли с профессиональным праздником

Москва, 29 июня. Президент России Владимир Путин в честь профессионального праздника направил поздравительную телеграмму работникам и ветеранам судостроительной отрасли.

В своем поздравлении российский лидер отметил, что разработки корабелов из РФ уникальны и не имеют мировых аналогов.

«Предмет особой гордости — дизельные и атомные ледоколы, которые прокладывают путь во льдах Арктики, первая в мире плавучая электростанция «Академик Ломоносов» и автономный глубоководный аппарат «Витязь-Д», — указал Путин.

Глава государства добавил, что все работники данной сферы вносят значимый вклад в укрепление экономического, оборонного потенциала России.

Ранее сообщалось, что судоремонтный завод в Саратовской области спустил на воду головной гидрографический катер «Юрий Бабаев», который будет работать на Северном морском пути.