Минобороны РФ показало на видео защиту Курил от морского десанта условного противника

Курильск, 29 июня. Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) успешно защитили острова Сахалин, Итуруп и Кунашир от условного противника.

Согласно информации в оборонном ведомстве, к масштабным учениям ВВО были привлечены 10 тысяч военнослужащих, задействовано около 500 единиц техники, десятки летательных аппаратов, а также более 10 кораблей и судов Тихоокеанского флота.

Известно, что обороняющиеся оперативно выявили противника, ликвидировали группы десантников при поддержке артиллерии и танков, а после отработали отражение атак диверсантов, марш и комплекс задач РХБЗ.

Ранее сообщалось, что молодые пилоты ВВО пройдут обучение полетам в различных условиях на Камчатке. Отмечается, что Тихоокеанский флот продолжает проводить плановую подготовку пилотов истребительной эскадрильи отдельного смешанного авиаполка.