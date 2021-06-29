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Минобороны РФ показало на видео защиту Курил от морского десанта условного противника

  /   Обновлено: 29 июня 2021 12:09
Армия
Минобороны РФ показало на видео защиту Курил от морского десанта условного противника
wikipedia.org  /  Public Domain

Курильск, 29 июня. Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) успешно защитили острова Сахалин, Итуруп и Кунашир от условного противника.

Согласно информации в оборонном ведомстве, к масштабным учениям ВВО были привлечены 10 тысяч военнослужащих, задействовано около 500 единиц техники, десятки летательных аппаратов, а также более 10 кораблей и судов Тихоокеанского флота.

Известно, что обороняющиеся оперативно выявили противника, ликвидировали группы десантников при поддержке артиллерии и танков, а после отработали отражение атак диверсантов, марш и комплекс задач РХБЗ.

Ранее сообщалось, что молодые пилоты ВВО пройдут обучение полетам в различных условиях на Камчатке. Отмечается, что Тихоокеанский флот продолжает проводить плановую подготовку пилотов истребительной эскадрильи отдельного смешанного авиаполка.

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