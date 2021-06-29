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Латвийский политик заявил о негативных последствиях из-за отказа общаться с Россией

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Политика
Латвийский политик заявил о негативных последствиях из-за отказа общаться с Россией
wikipedia.org  /  Saeima / CC BY-SA 2.0

Рига, 29 июня. Отказ стран Европейского союза от саммита с участием России может нанести вред этим государствам, заявил глава латвийской партии «Согласие» Янис Урбанович.

По словам политика, Восточная Европа больше ориентируется на гарантии безопасности Соединенных Штатов, чем на те страны, которые оказывают экономическую поддержку.

Как стало известно ранее, Германия и Франция выступили за проведение совместного саммита Россия — Евросоюз, однако многие восточноевропейские страны отказались от этой идеи. После этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что страны ЕС активно «подпевают» США в вопросе отношений с Москвой.

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Латвия евросоюз саммит
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