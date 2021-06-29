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Житель Дагестана в возрасте 100 лет поборол коронавирус

  /   Обновлено: 29 июня 2021 12:21
Общество
Житель Дагестана в возрасте 100 лет поборол коронавирус
instagram.com  /  @gkb.mkala

Махачкала, 29 июня. Житель Дагестана в возрасте 100 лет при помощи врачей сумел побороть коронавирусную инфекцию. Его выписали из махачкалинской больницы.

«Выписали нашего пациента, которому 100 лет», — говорится в сообщении пресс-службы городской клинической больницы №1.

В учреждении рассказали, что речь идет об уроженце села Нижнее Казанище Буйнакского района Казамате Казаматове. Он поступил в больницу в июне, и 15 числа встретил свой вековой юбилей в палате.

Мужчина находился на аппарате искусственной вентиляции легких, но в середине прошлой недели уже начал дышать самостоятельно. После короткого периода восстановления Казаматова выписали из лечебного учреждения домой.

Ранее ФАН сообщал, что омбудсмен Дагестана Джамал Алиев призвал жителей республики пройти вакцинацию от коронавируса. Он призвал не путать понятия «принудительной» и «обязательной» вакцинации. Последняя направлена на сохранение здоровья всего общества, не нарушает закон и не ущемляет права человека.

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россия дагестан коронавирус covid-19
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