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СК начал проверку по факту сексуального насилия над малышами в иркутском детдоме

  /   Обновлено: 29 июня 2021 12:00
Происшествия
СК начал проверку по факту сексуального насилия над малышами в иркутском детдоме
pixabay.com

Иркутск, 29 июня. Следователи организовали проверку после получения информации о сексуальном насилии. Жертвами могли стать воспитанники детдома в возрасте трех-пяти лет.

Правоохранители обратили внимание на публикации в соцсети. В них говорилось о 12-летнем мальчике, который совершал сексуальное насилие в отношении малышей.

Сотрудники СК проводят проверку на предмет признаков преступлений по статьям о насильственных действиях и халатности работников социального учреждения.

Во Владивостоке жертвой 48-летнего извращенца стала девочка в возрасте трех лет. Обвиняемый отправлен под арест, сообщало Deita.

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дети насилие детдом
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