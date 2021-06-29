СК начал проверку по факту сексуального насилия над малышами в иркутском детдоме

Иркутск, 29 июня. Следователи организовали проверку после получения информации о сексуальном насилии. Жертвами могли стать воспитанники детдома в возрасте трех-пяти лет.

Правоохранители обратили внимание на публикации в соцсети. В них говорилось о 12-летнем мальчике, который совершал сексуальное насилие в отношении малышей.

Сотрудники СК проводят проверку на предмет признаков преступлений по статьям о насильственных действиях и халатности работников социального учреждения.

Во Владивостоке жертвой 48-летнего извращенца стала девочка в возрасте трех лет. Обвиняемый отправлен под арест, сообщало Deita.