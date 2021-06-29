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Лариса Долина и Artik & Asti перепоют хит «Тату»

  /   Обновлено: 29 июня 2021 11:50
Общество
Лариса Долина и Artik & Asti перепоют хит «Тату»
instagram.com  /  @larisa.dolina.official

Москва, 29 июня. Певица Лариса Долина и популярный дуэт Artik & Asti исполнят песню из дебютного альбома «200 по встречной».

Заезды станут участниками трибьюта. Это проект или альбом, полностью состоящий из каверов какой-то группы, исполнителя или автора.

Артистка рассказала о совместном творчестве с Artik & Asti в эфире «Русского радио». Какую именно песню исполнят Долина и коллектив из Украины, пока неясно. В альбом «200 по встречной» попали такие хиты, как «Я сошла с ума», «Нас не догонят», «Я твоя не первая», «Досчитай до ста».

Лариса Долина тепло относится к творчеству Artik & Asti. Вместе с внучкой она посетила концерт коллектива и призналась ему в любви.

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долина тату Artik & Asti
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