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Силуанов отметил лидерство России в G20 по величине бюджетного стимулирования

Экономика
Силуанов отметил лидерство России в G20 по величине бюджетного стимулирования
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 29 июня. Россия занимает одно из лидирующих мест среди государств G20 по величине бюджетного стимулирования, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Он уточнил, что фискальный импульс в России в 2020 году оказался выше 6,3% ВВП. Этот показатель, по словам главы Минфина, превосходит средний показатель по странам «Большой двадцатки». Показатель фискального импульса отражает полную оценку мер поддержки, объяснил Силуанов.

«Он дает интегральную оценку дополнительных расходов, мер по снижению налоговой нагрузки и замещения поступлений в бюджет, недополученных в связи с кризисной ситуацией», — написал министр в статье для журнала «Финансы».

Глава Минздрава Михаил Мурашко ранее сообщил, что Россия на борьбу с коронавирусом более 1 трлн рублей. Как уточнил министр, речь идет только о деньгах, потраченных на здравоохранение.

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