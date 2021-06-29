Владивосток, 29 июня. Силовики ищут несовершеннолетних детей, которые пропали 28 июня. Как стало известно ФАН, их одежду мать обнаружила на берегу реки Уссури. Позже в воде нашли тело одного из троих мальчиков.

В дежурную часть местной полиции 28 июня около 18:00 обратилась 38-летняя жительница Лесозаводска. Она сообщила, что двое ее несовершеннолетних сыновей, одному из которых восемь, а другому 12, ушли купаться с ее 9-летним племянником и до настоящего времени не вернулись домой. Женщина также пояснила, что самостоятельно вела поиск пропавших детей. Она обнаружила их одежду и велосипеды на необорудованном для купания берегу реки.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство двух или более лиц». В настоящее время в поисках малолетних задействованы силы МЧС, полиции и волонтерского движения», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Приморскому краю Аврора Римская.

В тот день дети вместе с мамой находились в селе Полевое у бабушки. Ребята вместе учатся в одной из местных школ и дружат друг с другом.

«Примерно в 14:00 они предположительно решили искупаться в реке, сели на велосипеды и отправились в путь, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Остановились дети на берегу необорудованного места для купания».

Через некоторое время родительница попыталась позвонить своим сыновьям, однако трубку телефона никто не взял. Женщина самостоятельно стала их искать. В правоохранительные органы она обратилась лишь после того, как нашла вещи и велосипеды сыновей и племянника в пятидесяти метрах от дома №1 по улице Причальной Лесозаводска.

Через некоторое время в восьмистах метрах от брошенных вещей было обнаружено тело одного из пропавших школьников. На нем, при визуальном осмотре, не было признаков криминальной смерти. Точная причина его гибели будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

В поисках пропавших задействовано 32 человека из личного состава местного ОМВД, четыре сотрудника государственной инспекции по маломерным судам и два плавательных средства. Силовики не исключат возможности, что дети могли погибнуть насильственной смертью.