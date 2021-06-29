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Школьник из Китая исполняет музыкальные композиции на калькуляторах

ФАН-ТВ
Школьник из Китая исполняет музыкальные композиции на калькуляторах

Здесь нет нот и октав, но звуки под умелыми пальцами легко ложатся в затейливые мелодии. Школьник Ши Бай из провинции Чжэцзян использует калькуляторы не для счета и решения математических примеров, а в качестве музыкальных инструментов.

«В конце 2017 года я увидел в интернете ролик, в котором показывали, как играть на калькуляторе как на музыкальном инструменте. В видео была инструкция, в которой говорилось, что после двойного нажатия кнопки «Дата» калькулятор переходит в режим электронного инструмента. <...> Видео меня заворожило, поэтому я взял свой калькулятор, попробовал сыграть эту композицию и постепенно начал учиться играть любимые песни таким способом», — рассказывает Ши Бай.

Подросток тренируется по несколько часов в день. Он установил, что калькуляторы устроены по определенным правилам. В счетных машинках у каждой цифры и даже у знаков сложения и вычитания есть свой звук. Кнопки калькулятора не располагаются на одной линии как клавиши пианино, что значительно усложняет исполнение композиций.

Для игры юноша использует до шести калькуляторов одновременно. Звук записывает при помощи линейного входа на устройстве. Школьник размещает ролики с необычными музыкальными инструментами в Интернете. За два года сотни видео набрали десятки миллионов просмотров. Талантливого подростка регулярно приглашают принять участие в съемках рекламы и телевизионных программ.

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