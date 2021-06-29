Наемник другой стороны: эксперты назвали причины обыска у главреда «Проекта» Баданина

Обыски у журналистов издания «Проект», которое раскачивало ситуацию в России, являются логичным исходом, считают опрошенные ФАН аналитики и политологи.

Стала известна причина визита сотрудников правоохранительных органов к главному редактору издания «Проект» Роману Баданину. Обыск у главреда и журналистов «Проекта» проходит в рамках дела о клевете в отношении бизнесмена Ильи Трабера. Об этом рассказал адвокат Баданина.

«Наемник другой стороны»

Эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков отметил, что в сложившихся условиях можно удивляться тому, насколько долго Баданину и его команде удавалось ускользать от внимания правоохранительных органов. Информационная война продолжается, никакие встречи на высшем уровне ее пока остановить не в состоянии. Баданин на этой войне был наемником другой стороны, уверен эксперт.

«Нельзя при этом сказать, что американцы всерьез заботились о главреде «Проекта», отказав тому в праве на получение иммиграционной визы. И если финансирование издания шло, так как заказчиков заботил результат, то о судьбе его журналистов они уже не волновались, несмотря на всю созданную России репутацию «репрессивной» страны. В США либо поняли, что баданинский проект выдохся и не сможет больше проводить эффективные информационные атаки, либо они не слишком серьезно воспринимают собственную же риторику об опасности РФ для журналистов. В любом случае говорить о том, что «Проект» ценился американцами, нельзя», — уверен Сергей Простаков.

facebook.com / Роман Баданин

По словам эксперта, у Запада несколько подобных «Проекту» медиа, поэтому вопрос потери средства влияния на информационную среду для Вашингтона не такой острый.

«А о качестве работы Баданина можно судить по тому, что дело против него о клевете, фигурирующее сейчас в новостях, относится к событиям еще 2017 года. На прежних местах его деятельности его неоднократно уличали в распространении ложной информации, поэтому, несмотря на понятные трудности самой расследовательской журналистики, речь, скорее, идет о конце одного из каналов распространения иностранной дезинформации, чем о прекращении журналистского проекта», — заключил Сергей Простаков.

Логичный исход

Политолог Иван Аркатов назвал неудивительным обыски у журналистов «Проекта». Система начала активнее реагировать на действия «разоблачителей».

«Баданин по факту получает финансирование из-за рубежа. Он проходил стажировку в Стэнфорде, и он плотно работает с западными спецслужбами и сам этого не отрицает. Это показатель. Нужно вести расследования, когда они являются фактурными и под собой имеют реальные основания, а также не действовать в интересах другого государства. Если тебя финансируют США, сложно показывать свою независимость. Кто платит, тот и заказывает музыку», — пояснил Иван Аркатов.

wikipedia.org / VOA / Public Domain

Он заметил, что журналисты, которые согласились работать на «Проект», получается, знали, на что идут.

«Можно быть несогласным с тем, что происходит в стране, но не надо лезть в наши дела, раскачивать ситуацию. Мы сами разберемся. Поэтому обыск у журналистов «Проекта» — логичный исход», — заключил Иван Аркатов.

Баданин является довольно известным журналистом. С 2001 года он успел поработать сразу в нескольких изданиях — «Газета.ru», Forbes, «Интерфакс», «Дождь» и РБК. Ото всюду он уходил со скандалом. Так, с «Дождя» Баданин ушел, когда уже находился под следствием, его обвиняли в клевете.

В 2018 году «Проект» получил 330 тысяч долларов от зарубежных фондов, которые контролируются напрямую властями США и Евросоюзом. Средства направлялись на поддержку «качественной расследовательской журналистики».

Телеканал RT также провел расследование, в рамках которого удалось выяснить, что на старте объем финансирования «Проекта» составлял 500 тысяч долларов.