Интервью Сосо Павлиашвили: С Грузией я связан пуповиной, а с Россией — сердцем

Исполнителю народного шлягера «Помолимся за родителей» Сосо Павлиашвили 29 июня исполняется 57 лет. Певец из Тбилиси ворвался на российскую эстраду после победы на фестивале «Юрмала-89». О его бурной молодости ходили легенды, а сейчас один из самых романтичных и экспрессивных отечественной эстрады ведет творческую жизнь, в которой главное — его зритель и семья.

В интервью ФАН артист раскрывает принципы жизни, которых он придерживается как музыкант, человек и отец.

ТАСС / Прокофьев Вячеслав

«Я говорю только то, что у меня на душе»

— Творческий человек с возрастом, как правило, ничего не теряет. Он хочет приобретать новое. Зритель знает искреннего, страстного певца с кавказским темпераментом, который поет о любви, снимается в кино и может встать на колено перед публикой. Вы на виду — в прошлом с бурными романами, а сегодня как прекрасный семьянин. Хотели бы вы себя еще как-то реализовать?

— Спасибо, что вы позвонили, вспомнили обо мне и задаете такие приятные вопросы. Конечно же, есть много направлений, по которым я хотел бы еще пойти в своей жизни и начатое довести до конца. А самое главное — делать мир лучше. Поверьте, мне 57 лет, я давно уже не говорю громкими словами, а только то, что у меня в сердце и что на душе.

— Чем удивите народ?

— Я бы очень вас попросил послушать мои новые альбомы. Они дают понять, что происходит в творческом плане. В прошлом году мы выпустили «Жизнь — это кайф», винил в духе 1970-х годов, а еще «Небо на ладони» — альбом, который я записал еще 15 лет назад, но целиком выпустил только в этом году. Из последнего альбома все знают две песни: «Помолимся за родителей» и ту, которая стоит в названии альбома.

Следующий интересный этап — «Квартирник НТВ у Маргулиса». Посмотрите на YouTube замечательные съемки моего концерта из джаз-клуба Алексея Козлова, с потрясающими музыкантами. Звучит и старое, и новое, и даже неизданное. Это такой блюз-роковый альбом, который будет называться «Жизнь — это рок-н-ролл. Том первый: Песнь ирландских моряков».

— Ко дню рождения будет музыкальная новинка?

— В честь дня рождения на «Шансон ТВ» состоится премьера телеверсии моего апрельского концерта «Жизнь — это кайф». Я буду рад встретиться со своей аудиторией и передать ей свою энергию.

— Новые события, «движуха». Это все придумано во время карантина?

— Во время карантина я сидел дома, занимался на гитаре и сочинял музыку. В последний альбом вошли несколько песен, которые я придумал 40 лет тому назад, в Тбилиси. Мы с ребятами в подвале играли очень тяжелый такой хард-рок, я играл на бас-гитаре и пел. Эти песни я восстановил и записал с потрясающими музыкантами: рифовые партии, настоящий такой рок фанк блюз.

Мы это делаем вместе с Василием Ткачуком на нашей студии — им написаны все тексты, он еще и саунд-продюсер. И осенью, с божьей помощью, если все будет хорошо, а все обязательно будет хорошо, мы презентуем этот альбом и, возможно, сделаем концерт в Москве.

— А живые концерты? В Instagram вы выложили график гастролей: Ростов, Сочи, Краснодар, Пятигорск, Ставрополь, Новороссийск, Владикавказ, Махачкала, Нальчик

— Я недавно вернулся из поездки — у меня был потрясающий, невероятный просто, южный тур. Бог подарил мне девять концертов, девять городов. Не представляете, насколько эти концерты меня воодушевили: я сбросил минимум 20 лет своей жизни. Два часа без устали выдавал и выдавал. Люди получают мою энергию, мою музыку, мою любовь и возвращают в десятикратном размере.

С каждого концерта я выходил наполненный и абсолютно счастливый, нисколько не уставший. Низко кланяюсь и тем, кто приходил на концерты, и кто концерты устраивал. В каждом городе — феерия, невероятные человеческие ощущения.

— На каком радио вас можно услышать?

— Мои песни поют во всех караоке, но в чартах радиостанций никогда не был. Мои главные продюсеры — бог и зритель. «Затрагивает душу» — вот мой формат.

ТАСС / Конотоп Александр

«В Узбекистане будем продавать лимонад «Ждет тебя грузин»

— Вы жизнелюб, оптимист, умеете дружить. Такие мужчины успешны в делах. У вас есть бизнес-проекты?

— Что касается наших дел — мы хотим разливать очень вкусный грузинский лимонад в Узбекистане. Наша компания и лимонад будут называться «Ждет тебя грузин». Мы хотим наладить производство на заводе у моих друзей и потихоньку перенести его на постсоветское пространство. Сделаем «обкатку» и обязательно завезем продукт и в Россию.

Конечно же, лимонад «Ждет тебя грузин» будет очень вкусным, в наилучших традициях лимонадной технологии. Наш человек — взрослый, седой технолог — приезжал уже в Узбекистан, и они наладили сотрудничество. Результат будет. Вот такие у меня деловые моменты.

— А в перспективе?

— Дальше мы с моими друзьями и выдающимися ученными создали, вернее помогли создать, уникальное удобрение, которое оживляет землю и делает нашу жизнь счастливой. Хотим попробовать новое дело.

— Как компания будет называться?

— «Ждет тебя грузин» (смеется)!

— Название песни станет брендом?

— Да, это мой бренд, и все под этим брендом будет. Еще в Грузии мы строим церковь, хотим построить воскресную школу при ней, а следующий шаг — поможем пчеловодству. Потрясающее в Грузии пчеловодство. Мы там создали продукт в виде бутылки с водой, а под крышкой — мед. Стряхнул мед в воду — выпил. Потрясающий, уникальный, экологически чистый продукт.

Открыли маленький бар, где все из меда, начиная от выпечки и заканчивая медовой водкой, медовым виски, медовым пивом.

— Есть в запасе еще идеи?

— Создаем туристическое агентство — тоже под названием «Ждет тебя грузин». Огромный пласт программ, начиная от средневековых церквей, монастырей, заканчивая ультрасовременными ночными клубами.

— Кому вы помогли в этот трудный период? К чему должен готовиться российский шоу-бизнес?

— Я не люблю говорить, кому я помогаю. Помогал и буду помогать. Но пока у нас в стране Леня Агутин и Леша Чумаков собирают залы, значит не все еще потерянно.

— Музыка уходит в интернет. Какую музыку любите и слушаете вы и что рекомендуете своим детям?

— У меня старший сын от первой жены, с которым мы не просто дружим, — это наша родня, это наша стая. И у меня от Ирочки (Ирина Патлах, с которой певец обвенчался в 2020 году после 20 лет совместной жизни. — Прим. ФАН) двое дочерей, им 16 и 13 лет.

Когда я смотрю живые концерты моих коллег, музыкантов от бога, это меня воодушевляет, как и миллионы людей, и направляет к хорошему стилю. Но огромное количество молодых ребят хайпуют, не имея никакого отношения ни к музыке, ни к поэзии. Я их не осуждаю, желаю им удачи. Единственное, что я считаю неприемлемым — оскорбительные слова в песнях по отношению к девочкам, где их называют в лучшем случае «чиками». Дети это впитывают.

ТАСС / Прокофьев Вячеслав

«Цель — максимально делать добрые дела»

— Не является ли каждый раз артист заложником своей национальности, особенно на фоне нестабильных отношений между государствами. Вы прошли через этот опыт?

— Если я вам скажу нет, что это меня не затронуло, будет неправильно. Сейчас уже меньше затрагивает, но есть такая ситуация. Допустим, я иду вверх по горе и должен взойти на ее верхушку. Это моя жизнь, как ваша, так и каждого человека. Сверху постоянно падают камни. К 57-ми годам я пришел к пониманию, что камни падают постоянно: большие, маленькие, средние.

Иногда камни появляются из тумана, и ты должен, как дельфин, эхолокацией это улавливать и вовремя отойти, чтобы камни эти пропустить. Если ты не отойдешь или подставишь голову, какой-нибудь камень упадет вместе с твоими мозгами. Он все равно упадет. Для тебя самое главное — дойти, поставить флаг, перекреститься и сказать: «Вот боженька, я пришел к тебе».

— Это целая притча. Вы говорите, как мудрец или поэт!

— Поэтому у меня была и есть цель — максимально делать добрые дела. Я всегда молюсь даже за тех людей, которые меня ругали, проклинали, оскорбляли. Зло порождает зло, а добро порождает добро: как ты относишься к миру, все к тебе и возвращается.

Миллионы граждан России приезжали в Грузию, их принимали невероятно тепло. Я знаю людей, которые ждали пятницу, чтобы полететь в Тбилиси. Потом появлялись разрушительные силы — и опять раскол. И так повторялось. К этому надо быть готовыми, но не отступать от своей цели, ведь чем больше люди находятся вблизи друг к другу, тем меньше будет непонимания. А то, что христианские, православные страны друг с другом стравили, ну — это же видно!

— Вы сейчас живете в Грузии или в России?

— В Грузии живут мои родители, моя сестра, моя родня. Я с Грузией связан пуповиной, а в России бьется мое сердце, сердце моих детей, моей супруги, моих родных и близких.

Пока я жив, а жить я собираюсь долго и счастливо, я хочу быть маленьким мостом и зубами удерживать эту ситуацию. Потому что как только нас разорвут, если нас разорвут, то они по одиночке будут нас бить как тараканов. Я не хочу этого! Я хочу, чтобы мы больше друг другу доверяли и больше друг другу делали добра, потому что мы все в одной лодке. Кто хочет послушать, пусть послушает, кто не хочет, — мы за него будем молиться. Но время все равно поставит все на свои места.