Коллективная вспышка: дерматолог рассказала, кто подвержен заболеванию педикулезом

В Роспотребнадзоре напомнили, что, по данным ВОЗ, постоянному риску заражения педикулезом подвержено несколько миллиардов человек во всем мире. Для профилактики педикулеза в Роспотребнадзоре посоветовали избегать контакта с зараженными педикулезом людьми и соблюдать правила личной гигиены: волосы ежедневно тщательно расчесывать и своевременно стричь, по возможности надо ежедневно мыться, менять нательное и постельное белье по мере загрязнения, проводить регулярную уборку жилых помещений.

При обнаружении небольшого количества головных вшей, еще не успевших отложить яйца (гниды), можно использовать частый гребень для вычесывания вшей из волос. При незначительном количестве платяных вшей — белье можно прокипятить, а верхнюю одежду, особенно швы и складки, прогладить горячим утюгом.

В беседе с корреспондентом ФАН дерматолог, косметолог Татьяна Егорова согласилась с рекомендациями Роспотребнадзора и рассказала, кто больше подвержен данному заболеванию. Педикулез — эктопаразитарное заболевание человека, вызываемое различными видами вшей. Данное заболевание может появиться даже у чистоплотного человека, а больше всего ему подвержены люди с густыми волосами.

«Педикулез — это 100% зоонозное заболевание, которое передается от человека к человеку. Основным распространителем является заболевший, у которого есть вши. Зараженных педикулезом много на вокзале, среди людей без определенного места жительства. Вши прыгают с человека на человека, тем самым распространение происходит очень быстро. Вспышка заболевания чаще всего происходит в коллективах», — объяснила собеседница агентства.

В школах очень часто могут встретиться дети с педикулезом, рассказала дерматолог. Соответственно, от одного заражается весь класс.

«Лечится ужасно плохо, и, как показывает практика, аптечные средства практически не помогают. Альтернативные методы, чтобы избавиться от вшей, — покрасить волосы в более светлый цвет. Также есть керосин и средства на основе него: керосин, оливковое масло, шампунь, несколько капель лавандового масла. Все это втирается в голову и под пакет», — поделилась Татьяна Егорова.

Врач призналась, что пациенты не могут избавиться от заболевания по полгода. Мужскому полу, чтобы быстрее вылечиться от педикулеза, помогает бритье налысо.

Ранее эксперты рассказали, что жителям России летом нужно быть особенно внимательными к защите своей кожи. Нужно постоянно носить головные уборы, а также пользоваться солнцезащитным лосьоном.