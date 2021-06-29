В Китае рассказали, как Путин преподал Японии урок после претензий по Курилам

Пекин, 29 июня. Ответ президента России Владимира Путина на претензии Токио по Курилам вызвал болезненную реакцию в Японии. К такому выводу пришли эксперты китайского издания Baijiahao.

Ранее российский лидер в ходе Петербургского международного экономического форума прокомментировал тему Курильских островов. Путин подчеркнул, что японская сторона неоднократно меняла свою позицию по данному вопросу. При этом руководство СССР и РФ всегда заявляло о невозможности передачи этих островов Токио. По словам китайских аналитиков, высказывание Путина стало «болезненным уроком» для властей Японии, передает «ПолитРоссия».

Эксперты отмечают, что Япония действительно несколько раз меняла свою позицию по Курилам, что является дипломатической ошибкой. Она сперва претендовала на два острова, а потом увеличила свой аппетит до четырех.

«Япония попыталась вести себя жестко с Россией и в ответ российский президент подловил их на ошибке и надавил на болевую точку», — констатировали китайские журналисты.

Стоит отметить, что заявление Владимира Путина о Курилах вызвало бурную реакцию со стороны жителей Японии. Некоторые призвали Токио отказаться от претензий на острова, однако часть японцев заявила о необходимости захватить Курилы силой, передает «Утро.ру».