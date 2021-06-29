АФК «Система» продает акции производителя «Спутника V»

Москва, 29 июня. Компания АФК «Система» планирует продать часть акций фармкомпании «Биннофарм Групп». Заинтересованным лицом выступает «ВТБ Капитал».

Доля в 11% в одном из наиболее крупных российских фармацевтических холдингов может достаться ВТБ по цене в 7 млрд рублей. Об этом пишет РБК.

Инвестиционное подразделение ВТБ хочет приобрести 11,2% акций компании-производителя вакцины «Спутник V». Общая оценка «Биннофарм Групп» составляет 62,5 млрд рублей.

Факт ведения переговоров со структурой ВТБ подтвердили в «АФК Система». Отмечается, что данная сделка может завершиться уже в скором времени.

Компания, в которой приобретается доля, является производителем широкой линейки лекарственных аппаратов и владеет более чем 450 регистрационными удостоверениями.

ВТБ в середине месяца заявил о начале предоставления ипотечных кредитов по ставке 2,7% годовых на получение или строительства жилья в селе.