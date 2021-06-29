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Охранную организацию оштрафовали за нарушение трудового закона в Новом Уренгое

Происшествия
Охранную организацию оштрафовали за нарушение трудового закона в Новом Уренгое
vk.com  /  Администрация Пушкинского района

Новый Уренгой, 29 июня. Сотрудники ведомственной организации, отвечающей за охрану железнодорожного транспорта, привлечены к административной ответственности за ряд нарушений.

Транспортная прокуратура в результате проверки выявила несколько нарушений законодательства об охране труда. По данным надзорного ведомства, сотрудников допускали к работе без прохождения медицинского осмотра, а также без проверки пригодности к действиям, связанным с огнестрельным оружием.

Должностным лицам были назначены штрафы на общую сумму 175 тыс. рублей. Руководство организации приняло необходимые меры для устранения нарушений.

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прокуратура проверка новый уренгой
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