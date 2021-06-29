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Эфир: Анна Фрадкина рассказывает, как COVID-19 изменил культурную жизнь Петербурга

  /   Обновлено: 29 июня 2021 13:06
Общество
Эфир: Анна Фрадкина рассказывает, как COVID-19 изменил культурную жизнь Петербурга
Народные новости  /  Руслан Тимербаев

Второе лето подряд в стране буйствует коронавирус. Вместе с ним в Россию пришли ограничения и самоизоляция. Несмотря на это, культурная жизнь Северной столицы течет своим чередом. Конечно, пандемия внесла свои коррективы в работу различных учреждений: одни ушли в онлайн, другие с головой окунулись в научную и творческую деятельность, третьи пошли по пути новаторства и креатива, чтобы жители Петербурга и гости города не скучали.

В студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» телеведущая Анна Фрадкина рассказывает, что именно изменилось за время пандемии в работе культурных учреждений. Гостья пресс-центра объясняет, как сказался на работе организаций онлайн-формат общения с потребителем, останутся ли онлайн-площадки театров и музеев столь же популярными после снятия ограничений и как пандемия отразилась на телевизионное, новостное вещание.

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Все новости / Общество / Эфир: Анна Фрадкина рассказывает, как COVID-19 изменил культурную жизнь Петербурга
петербург культура онлайн пандемия пресс-центр патриот пандемия коронавируса фрадкина
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