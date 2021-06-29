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Александр Рогов показал трендовое платье с бюстгальтером наружу

Общество
Александр Рогов показал трендовое платье с бюстгальтером наружу
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 29 июня. Знаменитый стилист Александр Рогов показал необычное трендовое платье с лифом наружу. Он объяснил, с чем можно сочетать подобный наряд.

Стилист прошелся по магазинам и показал в преддверии начала распродаж актуальные вещи. Он обратил внимание на нежное лавандовое платье с вязаным черным бюстгальтером снаружи.

«Вот симпатичное платье, немножко напоминает loewe, такое, вроде бы, банальное, гофрированное, но с вязаным лифчиком. Его снять отсюда будет нельзя, но какая-нибудь необычная девушка вполне симпатично могла бы это платье транслировать», — сказал Рогов в своем шоу на YouTube-канале.

Рогов показал аксессуары, с которыми можно носить это платье. По его мнению, прекрасно дополнят платье черные грубые сандалии, которые обычно носят на пляж. Рогов посоветовал модницам покупать подобные платья больших размеров, поскольку наряды в духе балахонов — тренд.

Александр Рогов помогает своим поклонникам разбираться в модных тенденциях и дает им советы по актуальным нарядам. При этом рекомендации можно получить не только об одежде, но и аксессуарах. Рогов показал идеальную брошь для любого наряда.

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