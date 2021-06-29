Политолог предложил РФ действовать «китайскими методами» в отношении Украины

Киев, 29 июня. РФ может нанести удар по Украине, заявив, что Москва признает эти территории временно оккупированными нацистским режимом, сообщил Николай Стариков в интервью «Украина.ру».

Член Центрального совета партии «Справедливая Россия — За Правду» Николай Стариков отмечает, что Тайвань и Китай находятся в конфликте, в котором не считают друг друга отдельными государствами. По его словам, российские власти могут использовать ту же тактику в отношениях с Украиной.

«При этом никаких боевых действий между ними не происходит. То есть это не значит, что если вы кого-то не признали, то сразу началась война. Нет. Гражданская война в Китае закончилась в 1949 году, признания нет до сих пор, но и войны нет», — сообщил Стариков.

Он также добавил, что украинские власти постепенно выстраивают нацистский режим. Целью данной политики является уничтожение русскоязычного населения, а также воспитание в гражданах ненависти к России. По мнению писателя, это положение в стране не изменится, если не пойти на более жесткие меры, взяв пример с Китая.

Кроме того, Стариков сообщил, что Москве нужно относится к Белоруссии мягче, так как она является союзником страны. А вот в отношении Киева РФ нужно занять жесткую позицию, потому что государство позиционирует себя как враг, подытожил политолог.

Ранее сообщалось, что Россия поставила Украину перед выбором — стать партнером или донором.