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Наказание до трех лет колонии могут ввести в РФ за подделку сертификата о вакцинации

  /   Обновлено: 29 июня 2021 10:46
Общество
Наказание до трех лет колонии могут ввести в РФ за подделку сертификата о вакцинации
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 29 июня. Ответственность за подделку сертификатов о вакцинации следует приравнять к подделке паспорта, заявила российский сенатор Татьяна Кусайко.

В этом случае необходимо ввести наказание за подделку документа в виде лишения свободы на срок до трех лет, считает Кусайко. Об уголовной ответственности за предоставление ненастоящего сертификата ранее заявлял и председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

С 28 июня кафе и рестораны Москвы могут посетить только те, кто прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции, переболел или же получил отрицательный результат теста на COVID-19. Чтобы попасть в заведение, нужно предоставить QR-код. Этим пользуются мошенники. Они начали продавать такие QR-коды.

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вакцинация наказание коронавирус
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