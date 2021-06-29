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Глава НИИ Склифосовского привел простой аргумент в пользу вакцинации от коронавируса

Общество
Глава НИИ Склифосовского привел простой аргумент в пользу вакцинации от коронавируса
pixabay.com

Москва, 29 июня. Каждый человек имеет всего два пути в период пандемии коронавируса, рассказал директор ГБУЗ НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Сергей Петриков.

Любой житель мира может пройти вакцинацию от коронавируса и защитить себя от возможного заболевания, либо все же заразиться COVID-19 и умереть, объяснил ученый. Риск смерти при коронавирусной инфекции очень велик, поскольку она до сих пор ведет себя очень непредсказуемо.

Петриков признался, что как врач и друг он призывает всех сделать прививку от COVID-19. Почти все из окружения ученого уже прошли процедуру вакцинации. Решение о прививке от коронавируса — это выбор каждого человека, способный остановить пандемию коронавируса, заявил Петриков в комментарии ТАСС.

Власти Исландии приняли решение снять все введенные ранее ограничения по COVID-19 после вакцинации более 60% населения. Эксперты сходятся во мнении, что победить пандемию коронавируса можно только достижением коллективного иммунитета к заболеванию.

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