Ксения Бородина рассказала о своем состоянии на фоне слухов о разводе

Москва, 29 июня. Телеведущая Ксения Бородина на фоне слухов о разводе с Курбаном Омаровым заверила, что с ней все в порядке. Она призвала поклонников не жалеть ее.

Знаменитость поблагодарила подписчиков за поддержку, отметив, что это очень ценно для нее. Но ей не нужны теплые слова, поскольку она находится в нормальном состоянии.

Звезда скандального шоу «Дом-2» указала, что интернет-пользователи привыкли видеть страдания публичных людей, которые показывают это для всех. Но она не из таких. По словам знаменитости, у нее есть близкие, к которым она пойдет и поплачет.

instagram.com / @borodylia

«Может быть, вы привыкли к тому, что если какие-то перемены в жизни публичных людей случаются, то начинаются рыдания в сторис, алкоголизмы, сопли, слезы и все остальное. Все по-разному страдают, я никого не осуждаю», — сказала Бородина в Stories на своей странице в Instagram.

Бородина добавила, что грустные песни, которые она слушает, не означают, что она плачет «как дура в подушку». Она указала, что хочет сохранять позитивный настрой и заряжать им всех вокруг. А жалость Бородиной не нужна.

Слухи о расставании Бородиной и Омарова ходят несколько месяцев. На днях в Сети появились сообщения, что телеведущая подала заявление на развод.