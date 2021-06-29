Улицы Тихвина затопило сильным дождем

Тихвин, 29 июня. Обрушившийся на Тихвин сильный ливень затопил улицы города и повалил деревья. Ливневая канализация не справилась с большим потоком воды.

Уровень воды в особо пострадавших от непогоды районах достигает фар автомобилей. Пешеходы передвигаются по колено в воде. Многие транспортные средства минуют затопленные районы объездными путями. Горожане предупреждают друг друга в социальных сетях о скрывающихся под большими лужами открытых люках. Движение автомобилей затрудняют также упавшие от сильного ветра деревья.

Вероятность обильных осадков прогнозировали синоптики, поэтому многих граждан возмутила неготовность городских служб к непогоде.

В Москве после ливня затопило 5‑ю Магистральную улицу, сообщало РИАМО. Людям приходится перелезать огромные лужи по заборам.