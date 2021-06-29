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У чилийца, вернувшегося из Армении, обнаружили вариант коронавируса «Дельта»

Латинская Америка
У чилийца, вернувшегося из Армении, обнаружили вариант коронавируса «Дельта»
Global Look Press  /  © Marcus Brandt

Сантьяго, 28 июня. В Чили обнаружили второй случай заражения новым штаммом коронавирусной инфекции «Дельта». Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Паула Даза.

По словам чиновника, новая разновидность выявлена у студента, который покидал страну для обучения в Европе, а 17 июня он вернулся из Армении. Причем первый теста на COVID-19 показал отрицательный результат. В настоящее время студент изолирован.

В Чили 24 июня подтвердили первый в стране случай заражения штаммом «Дельта». Инфекцию обнаружили у 43-летней женщины, прибывшей из США на похороны. Она и члены ее семьи также изолированы.

«Дельта» — это новый вариант коронавируса, впервые обнаруженный в Индии. Для него характерна повышенная заразность, он также может представлять опасность для вакцинированных граждан.

По данным на 29 июня, в Чили зафиксировано 1,5 млн случаев заболевания COVID-19. Общее количество смертей составляет 32,4 тыс. За сутки от коронавируса умерло 156 человек. Подтвержденных случаев полного выздоровления — 1,4 млн человек.

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чили коронавирус новый штамм
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