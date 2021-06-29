У чилийца, вернувшегося из Армении, обнаружили вариант коронавируса «Дельта»

Сантьяго, 28 июня. В Чили обнаружили второй случай заражения новым штаммом коронавирусной инфекции «Дельта». Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Паула Даза.

???? "Se trata de un joven chileno que había salido en septiembre del país para estudiar en Europa. Regresó el 17 de junio proveniente de Armenia", indica la subsecretaria Daza sobre el segundo caso de variante Delta en Chile



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По словам чиновника, новая разновидность выявлена у студента, который покидал страну для обучения в Европе, а 17 июня он вернулся из Армении. Причем первый теста на COVID-19 показал отрицательный результат. В настоящее время студент изолирован.

В Чили 24 июня подтвердили первый в стране случай заражения штаммом «Дельта». Инфекцию обнаружили у 43-летней женщины, прибывшей из США на похороны. Она и члены ее семьи также изолированы.

«Дельта» — это новый вариант коронавируса, впервые обнаруженный в Индии. Для него характерна повышенная заразность, он также может представлять опасность для вакцинированных граждан.

По данным на 29 июня, в Чили зафиксировано 1,5 млн случаев заболевания COVID-19. Общее количество смертей составляет 32,4 тыс. За сутки от коронавируса умерло 156 человек. Подтвержденных случаев полного выздоровления — 1,4 млн человек.