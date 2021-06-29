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Оперативники ФСБ задержали в Крыму фигуранта дела о хищении 19 миллионов рублей

  /   Обновлено: 29 июня 2021 10:36
Происшествия
Оперативники ФСБ задержали в Крыму фигуранта дела о хищении 19 миллионов рублей
pixabay.com

Симферополь, 29 июня. Один из фигурантов уголовного дела о хищении крупной суммы бюджетных средств попытался покинуть пределы Крыма. Сотрудники ФСБ задержали его в аэропорту и доставили в управление.

По предварительной информации, оперативные действия связаны с уголовным делом о хищении 19 миллионов у государственной организации. Подозреваемые должны были выполнить перечень работ в рамках госконтракта. Фактически условия соглашения они не выполнили, но бюджетные средства получили.

Трое жителей Санкт-Петербурга стали фигурантами дела о хищении. Они незаконно присвоили деньги, выделенные на строительство объектов социального назначения в трех регионах РФ, сообщало Deita.

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