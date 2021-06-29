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Эфир: чем угрожают России учения НАТО Sea Breeze в Одессе

  /   Обновлено: 29 июня 2021 16:39
Политика
Эфир: чем угрожают России учения НАТО Sea Breeze в Одессе
wikipedia.org  /  Federal Government - US Navy

Санкт-Петербург, 29 июня. Во вторник, 29 июня, начиная с 16:30 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит эфир с экспертом ассоциации военных политологов Андреем Кошкиным и другими военными экспертами.

В Черном море начались учения НАТО Sea Breeze. За последние годы это одни из самых масштабных маневров Альянса: 30 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов, более 40 боевых самолетов и вертолетов, до 5 тыс. личного состава и 50 единиц вооружения и военной техники.

Участники эфира отвечают на вопросы об этом событии: повторит ли провокацию англичан в Крыму американский ракетный эсминец USS Ross, который уже зашел в Черное море с 56 крылатыми ракетами Tomahawk на борту? Как на этот раз ответит на провокацию Россия: будут ли наши пограничники стрелять на поражение или ограничатся предупредительными выстрелами? Атакует ли Украина Донбасс под прикрытием учений НАТО?

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