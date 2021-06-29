ВГИК подтвердил госпитализацию Веры Алентовой с подозрением на коронавирус

Москва, 29 июня. Звезду советского кино Веру Алентову 28 июня доставили в одну из московских клиник с симптомами коронавируса. Информацию о госпитализации подтвердил ВГИК.

Всероссийский государственный институт кинематографии (ВГИК), где Алентова преподает актерское мастерство, подтвердил, что звезда госпитализирована с подозрением на коронавирус. Сейчас артистка ждет результата теста на COVID-19. Во ВГИКЕ отметили, что другие подробности о состоянии здоровья Веры Алентовой не разглашаются по просьбе самой актрисы.

Несколько дней назад коронавирусом заболел муж артистки, режиссер Владимир Меньшов. Заболевание протекает в легкой форме, но из-за возраста — в этом году деятелю кино исполнился 81 год — он находится под наблюдением специалистов.

Вера Алентова признана легендой советского кино. В ее фильмографии насчитываются десятки картин, ставшие классикой отечественного кинематографа. Широкую известность артистка получила благодаря ролям в лентах «Москва слезам не верит», «Завтра была война» и «Ширли-мырли».