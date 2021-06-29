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«Увесистого пинка»: в Госдуме ответили чехам на требование о компенсации за Врбетице

  /   Обновлено: 29 июня 2021 10:28
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Политика
«Увесистого пинка»: в Госдуме ответили чехам на требование о компенсации за Врбетице
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 29 июня. Намерение чешского МИД получить от России компенсацию за взрывы во Врбетице нужно рассматривать как новую глупую провокацию Праги, заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

Российскому послу Александру Змеевскому в МИД Чехии вручили ноту с требованием к Москве выплатить компенсацию ущерба за взрывы во Врбетице в 2014 году. По словам чешских представителей, сумма выплаты должна составить около 30 миллионов долларов, передает НСН.

«Относиться к этому можно лишь как к продолжению глупой провокации. И как к заявлению, давайте говорить честно, абсолютно безграмотных людей», — заявил Алексей Чепа.

Депутат подчеркнул, что Москва никак не участвовала в инциденте во Врбетице. Чешские политики вновь предприняли очередную антироссийскую выходку и пытаются пропиариться. Прага несет ответственность за обман собственных граждан и сейчас пытается сгладить озвученные ранее недостоверные заявления, передает слова парламентария «ПолитРоссия».

«Любая международная инстанция развернет чехов с их требованиями, и они получат увесистого пинка», — заключил депутат.

В МИД России также отреагировали на требование Чехии о компенсации. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, республика сама вписала себя в список недружественных для РФ стран.

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