Москва, 29 июня. Намерение чешского МИД получить от России компенсацию за взрывы во Врбетице нужно рассматривать как новую глупую провокацию Праги, заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

Российскому послу Александру Змеевскому в МИД Чехии вручили ноту с требованием к Москве выплатить компенсацию ущерба за взрывы во Врбетице в 2014 году. По словам чешских представителей, сумма выплаты должна составить около 30 миллионов долларов, передает НСН.

«Относиться к этому можно лишь как к продолжению глупой провокации. И как к заявлению, давайте говорить честно, абсолютно безграмотных людей», — заявил Алексей Чепа.

Депутат подчеркнул, что Москва никак не участвовала в инциденте во Врбетице. Чешские политики вновь предприняли очередную антироссийскую выходку и пытаются пропиариться. Прага несет ответственность за обман собственных граждан и сейчас пытается сгладить озвученные ранее недостоверные заявления, передает слова парламентария «ПолитРоссия».

«Любая международная инстанция развернет чехов с их требованиями, и они получат увесистого пинка», — заключил депутат.

В МИД России также отреагировали на требование Чехии о компенсации. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, республика сама вписала себя в список недружественных для РФ стран.