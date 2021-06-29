Нефть сорта Urals преодолела планку в 75 долларов за баррель

Москва, 29 июня. Цена на экспортную нефть Urals вышла за значение в 75 долларов впервые с мая прошлого года.

Отечественный сорт нефти Urals на европейском рынке стал стоить дороже 75 долларов за баррель. Отмечается, что это максимальное значение с мая 2019 года. Об этом пишет ТАСС.

Соответствующий рост был зафиксирован в ходе торгов в Средиземноморье 25 июня. Примечательно, что цены на площадках северо-западной Европы пока не достигли указанных значений.

Эксперты считают, что черное золото продолжает расти в цене, потому что близится встреча министров в рамках ОПЕК+, где организация может принять решение о наращивании нефтяной добычи.