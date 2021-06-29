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Netflix показал трейлер хоррора «Улица страха»

  /   Обновлено: 29 июня 2021 10:49
Общество
Netflix показал трейлер хоррора «Улица страха»
Кадр из сериала «Улица страха»  /  Netflix

Москва, 29 июня. Стриминговый сервис Netflix разместил на своем официальном YouTube-канале трейлер хоррора «Улица страха. Часть 1:1994».

Режиссером картины, основанной на серии книг писателя Роберта Лоуренса Стайна, выступила американская постановщица Ли Джаньяк. Ожидается, что она будет работать над всеми тремя проектами экранизации.

Первая часть картины расскажет о подростках, которые уловили связь между ужасающими событиями в их городе, которые происходили в разное время. В ленте снимутся Киана Мадейра, Оливия Уэлш, Бенджамин Флорес-младший, Джулия Ривальд и Фред Хечингер.

Известный режиссер Стивен Спилберг подписал контракт c Netflix. Он займется производством эксклюзивного контента для сервиса.

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