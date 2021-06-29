Евросоюз готов продолжить развивать сотрудничество с Белоруссией

Брюссель, 29 июня. Европейский союз намерен продолжить работу по развитию регионального взаимодействия с Белоруссией, несмотря на выход республики из программы «Восточное партнерство».

Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, комментируя решение Минска отказаться от участия в европейском проекте. Шаг стал ответом на беспрецедентную политику санкций Брюсселя в отношении белорусского государства.

Вопреки маневру Минска, ЕС готов и дальше сотрудничать с белорусским народом для улучшения связей между сторонами. Брюссель планирует поддерживать «демократические устремления жителей республики», добавил Боррель.

Ранее власти Литвы прокомментировали выход Белоруссии из «Восточного партнерства». Глава МИД республики Габриэлюс Ландсбергис назвал решение «незаконным».