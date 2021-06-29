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В Крыму прошла проверка боеготовности расчетов С-400 на фоне учений НАТО Sea Breeze

  /   Обновлено: 29 июня 2021 10:24
Армия
В Крыму прошла проверка боеготовности расчетов С-400 на фоне учений НАТО Sea Breeze
Пресс-служба ЗВО

Симферополь, 29 июня. Военнослужащие ВС РФ проверили боеготовность системы противовоздушной обороны в Крыму на фоне проведения маневров НАТО Sea Breeze на Украине.

Как рассказал начальник отдела информобеспечения Черноморского флота РФ капитан 2-го ранга Алексей Рулев, во время проверки авиация Южного военного округа и ЧФ выполняла роль условного противника для расчетов зенитных ракетных систем С-400 и самоходных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь».

Так, истребители Су-30СМ, Су-27, а также бомбардировщики Су-24 и вертолеты Ми-8 и Ка-27 действовали с различных направлений и стали условными мишенями для расчетов ПВО.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что учения Североатлантического альянса на Украине являются провокацией.

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нато учения крым с-400 вс рф
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