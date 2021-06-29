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Мария Горбань покинула Россию на поздних сроках беременности

  /   Обновлено: 29 июня 2021 10:28
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Шоу-бизнес
Мария Горбань покинула Россию на поздних сроках беременности
instagram.com  /  gorban_masha

Майами, 29 июня. Звезда сериала «Кухня» Мария Горбань готовится к одному из самых радостных событий в жизни — рождению второго ребенка. Малыш появится на свет в США.

Горбань, которая сейчас находится на позднем сроке беременности, сообщила на своей странице в Instagram, что незадолго до родов покинула Россию — актриса улетела в Майами. Знаменитость пояснила в Stories, что прибыла в США не просто так, а ради рождения второго ребенка.

По словам звезды сериала «Кухня», длительный перелет прошел для нее прекрасно. В самолете Горбань лежала, ела и смотрела фильмы. После прибытия в Майами актриса поделилась с подписчиками небольшим видео, на котором показала океан и закат.

Поклонники знаменитости неоднозначно отнеслись к ее желанию рожать в США. По мнению некоторых подписчиков, Горбань пошла на это ради американского гражданства ребенка.

«Теперь модно рожать в Майами. Все хотят детей — граждан США»;

«Скоро появится еще один американец»;

«А что в России-то не рожается?!»;

«Так ребенок гражданином США будет. И в 21 год переедет и мамку с папкой перетянет. Вот и весь ответ», — написали комментаторы.

Поклонники Марии Горбань пытались определить пол будущего ребенка по кадрам с животом актрисы. По мнению фанатов, у звезды родится мальчик.

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Все новости / Шоу-бизнес / Мария Горбань покинула Россию на поздних сроках беременности
сша актриса горбань
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