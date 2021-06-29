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Российского певца Валерия Семина госпитализировали с подозрением на COVID-19

  /   Обновлено: 29 июня 2021 10:20
Происшествия
Российского певца Валерия Семина госпитализировали с подозрением на COVID-19
Невские Новости  /  Галачиева Вероника

Москва, 29 июня. Заслуженный артист Российской Федерации Валерий Семин был доставлен в больницу с подозрением на коронавирус. На данный момент информация о здоровье певца уточняется.

Валерий Семин — известный российский баянист и аранжировщик. Мужчина также является радио- и телеведущим.

Семин — создатель и художественный руководитель группы «Белый день». В 2005 году вышел самый известный альбом музыкального коллектива под названием «Запевай, земляки!», хитом в котором стала композиция «Галина».

Валерий Владимирович Сёмин родился 19 мая 1966 года в Сызрани.

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госпитализация COVID-19 Валерий Семин
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