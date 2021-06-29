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Анастасия Решетова и Тимати начали делить сына

  /   Обновлено: 29 июня 2021 10:28
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Шоу-бизнес
Анастасия Решетова и Тимати начали делить сына
instagram.com  /  @volkonskaya.reshetova

Москва, 29 июня. Модель Анастасия Решетова поделилась переживаниями из-за дележки сына с бывшим возлюбленным Тимати. Она стоит перед сложным выбором и обратилась за помощью к фанатам.

Знаменитость призналась, что последствия расставания с бывшим избранником дошли до нее только сейчас. Она рассказала о трудностях, с которым столкнулась совсем недавно. Связаны они с вопросом, с кем останется сын Ратмир во время отпуска.

Решетова отметила, что сын тянется к отцу и всегда с нетерпением ждет встречи с ним. Если Ратмир будет с Тимати, то модель не увидит ребенка месяц.

«Как представлю, что я целый месяц не увижу своего ребенка и он явно будет звать и искать меня, но по факту ему сейчас доходчиво не объяснишь, где мама, почему ее резко не стало рядом», — написала 25-летняя звезда.

Анастасия Решетова и Тимати начали делить сына
Pr Scr instagram.com  / @volkonskaya.reshetova

Решетова стоит перед сложным выбором: отдать сына на месяц Тимати или самой организовать отпуск с ребенком. Не зная, что делать, знаменитость обратилась за помощью к подписчикам.

Поклонники в комментариях высказали свое мнение на этот счет. Многие заявили, что Ратмиру еще рано отдыхать без матери.

Решетова и Тимати встречались с 2014 по 2020 год. В отношениях у них появился сын Ратмир. Спустя год после рождения ребенка пара разошлась.

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Все новости / Шоу-бизнес / Анастасия Решетова и Тимати начали делить сына
дети тимати решетова
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