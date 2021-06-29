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«Спутник V» показал 97,8% эффективности против COVID-19 в ОАЭ

  /   Обновлено: 29 июня 2021 10:22
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Общество
«Спутник V» показал 97,8% эффективности против COVID-19 в ОАЭ
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Москва, 29 июня. РФПИ прокомментировал итоги применения вакцины «Спутник V» на территории ОАЭ.

Российская вакцина «Спутник V» после применения на территории ОАЭ показала эффективность в 97,8% при коронавирусе. Также препарат оказался результативным в 100% случаев при тяжелых течениях инфекции, добавили в РФПИ.

Летом 2020 года российский Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину от коронавируса, которую разработали на базе центра имени Гамалеи. Впоследствии ее назвали «Спутник V». В РФ есть еще три препарата от COVID-19 — вакцины «ЭпиВакКорона», «Спутник Лайт» и «КовиВак».

Минздрав РФ подготовил список болезней, при которых стоит воздержаться от вакцинации против COVID-19. Как правило, медики не советуют делать прививку при сильной аллергии, поствакцинальных реакциях, онкологии, аутоиммунных заболеваниях и проблемах с сердечно-сосудистой системой.

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коронавирус COVID-19 Спутник V
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