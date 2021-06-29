Запасы строительного сырья в Дагестане достигают 100-летних объемов добычи

Махачкала, 29 июня. Разведанные запасы строительного сырья на территории Дагестана достигают столетних объемов добычи. Об этом ФАН сообщили в региональном минэкономразвития.

По данным ведомства, при существующих темпах добычи республиканских запасов строительного песка и глины должно хватить на 90-100 лет. Также в дагестанских недрах содержится пятидесятилетний запас бутового камня.

«Обеспеченность месторождений по разведанным запасам при существующих уровнях добычи составляет: глины и суглинки для кирпича и черепицы, глины для керамзита, песка стекольного для силикатных изделий, песчано-гравийной смеси, камня облицовочного, карбонатной породы для строительной извести — более 100 лет, песка строительного — более 90 лет, камня строительного (бутового) — более 50 лет», — отметили в министерстве.

Ранее ФАН сообщал, что властям Дагестана не удается остановить незаконное строительство в регионе. За пять первых месяцев 2021 года в республике выявлено почти 50 объектов, возводящихся с нарушением закона.