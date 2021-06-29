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СК возбудил дело после аварии с 12 пострадавшими под Калининградом

Происшествия
СК возбудил дело после аварии с 12 пострадавшими под Калининградом
Федеральное агентство новостей

Калиниград, 29 июня. Сотрудники СК устанавливают все обстоятельства, связанные с аварией автобуса. В ДТП пострадали 12 человек, включая двух детей. Возбуждено уголовное дело.

Согласно официальной информации, автобус под управлением 49-летнего мужчины ехал из Калининграда в Янтарный. По неустановленной пока причине водитель допустил столкновение с деревом, что привело к травмированию людей.

Правоохранители считают, что было совершено преступление по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Часть автобуса после столкновения превратилась в бесформенную груду железа.

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дети авария автобус
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