Мировой рост цен хотят обуздать в РФ за счет нового механизма

Москва, 29 июня. Российское правительство работает над созданием защитного ценового механизма.

Кабмин РФ начал работу над защитной системой, которая позволит нивелировать эффект от глобального подорожания продуктов, черных и цветных металлов, а также удобрений. Об этом газета «Ведомости» пишет на основании данных от двух источников.

Предполагается, что в случае выхода цен за «красную линию», государство будет определенным образом на это реагировать. Отмечается, что в настоящее время готовы модели инициативы, они уже направлены на изучение в правительство.

Среди возможных методов влияния на ценовые изменения — пошлины, демпферы, экспортные ограничения, льготы некоторым производствам и посевным площадям. Развитие проекта направляет первый вице-премьер Андрей Белоусов. Всего над системой ведет работу три ведомства, включая Минэкономразвития, Минпромторг и Минсельхоз.

Российский хлеб может вырасти в цене, считают представители сектора. Одной из причин возможного подорожания является создаваемый ГОСТ для отраслевых предприятий.