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Мировой рост цен хотят обуздать в РФ за счет нового механизма

Экономика
Мировой рост цен хотят обуздать в РФ за счет нового механизма
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 29 июня. Российское правительство работает над созданием защитного ценового механизма.

Кабмин РФ начал работу над защитной системой, которая позволит нивелировать эффект от глобального подорожания продуктов, черных и цветных металлов, а также удобрений. Об этом газета «Ведомости» пишет на основании данных от двух источников.

Предполагается, что в случае выхода цен за «красную линию», государство будет определенным образом на это реагировать. Отмечается, что в настоящее время готовы модели инициативы, они уже направлены на изучение в правительство.

Среди возможных методов влияния на ценовые изменения — пошлины, демпферы, экспортные ограничения, льготы некоторым производствам и посевным площадям. Развитие проекта направляет первый вице-премьер Андрей Белоусов. Всего над системой ведет работу три ведомства, включая Минэкономразвития, Минпромторг и Минсельхоз.

Российский хлеб может вырасти в цене, считают представители сектора. Одной из причин возможного подорожания является создаваемый ГОСТ для отраслевых предприятий.

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минэкономразвития белоусов защита от роста мировых цен
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