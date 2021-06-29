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Лондон списал потерю секретных документов о Defender на «человеческий фактор»

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Армия
Лондон списал потерю секретных документов о Defender на «человеческий фактор»
wikipedia.org  /  Hugh Llewelyn / CC BY-SA 2.0

Лондон, 29 июня. Ответственность за потерю документов с планом прохода британского эсминца Defender у берегов Крыма несет «конкретный человек», сообщил замглавы минобороны Британии Джереми Куин.

Ранее стало известно, что случайный прохожий обнаружил секретные документы британского оборонного ведомства на автобусной остановке в графстве Кент на юго-востоке Англии. В них содержались данные о провокации с участием эсминца Defender в Черном море. Найденные документы оказались в распоряжении журналистов. В них утверждалось, что проход британского корабля у берегов Крыма должен продемонстрировать поддержку Киеву.

«Похоже, что это было сделано по ошибке. Я не хочу о чем-то говорить до появления результатов расследования, но это похоже на ошибку, допущенную этим человеком», — пояснил Куин.

Инцидент с участием британского эсминца в Черном море произошел 23 июня. По данным Минобороны РФ, корабль ВМС Великобритании зашел в территориальные воды России у побережья Крыма. Экипаж британского эсминца не отреагировал на предупреждение российских военных, после чего по курсу движения нарушителя был открыт предупредительный огонь, а бомбардировщик Су-24М сбросил несколько бомб, передает «Утро.ру».

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россия великобритания черное море
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