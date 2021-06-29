Россиян предупредили о последствиях использования поддельных QR-кодов

Москва, 29 июня. Использование поддельных QR-кодов для входа в ресторан или кафе может обернуться лишением свободы на срок до двух лет.

Речь идет о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, объяснил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. В таком случае граждан ждет наказание. В зависимости от последствий это может быть и лишение свободы, добавил Клишас в интервью для РИА Новости.

В Сети ранее появились предложения о продаже поддельных QR-кодов. Их можно купить в даркнете. Появление подобных объявлений обусловлено изменением правил посещения кафе и ресторанов Москвы. С 28 июня в общепите российской столицы нельзя находиться без QR-кода.