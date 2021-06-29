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«Би-2» исполнили песню с солисткой Little Big на пустом стадионе «Лужники»

  /   Обновлено: 29 июня 2021 10:00
Общество
«Би-2» исполнили песню с солисткой Little Big на пустом стадионе «Лужники»
bdva.ru  /  Дмитрий Рузов

Москва, 29 июня. Известная рок-группа «Би-2» дала необычный концерт на стадионе «Лужники». К выступлению, прошедшему без зрителей, присоединилась солистка Little Big Софья Таюрская.

Концерт «Би-2», транслировавшийся одним из онлайн-сервисов, состоялся 27 июня. По словам гитариста группы Шуры Би-2, они должны были играть при 40 тысячах зрителей, но уже два года не могут провести выступление из-за пандемии.

«В последний момент все перенеслось на сентябрь», — рассказал музыкант.

По этой причине группа приняла решение устроить онлайн-концерт на пустом стадионе. На шоу присутствовали лишь около ста человек — организаторы и журналисты. Вокалист коллектива Лева Би-2 отметил, что группа с большим пониманием отнеслась к переносу выступления, поскольку пандемия вновь набирает обороты.

Софья Таюрская из Little Big исполнила с музыкантами «Би-2» песню «Мой рок-н-ролл». Певица на концерте выступила в составе группы «Куртки Кобейна» — продюсерский проект Шуры Би-2, объединяющий известных артистов со всего мира, передает ТАСС.

Пандемия коронавируса стала причиной отмены и переноса нескольких музыкальных мероприятий. Например, организаторы VK Fest в Санкт-Петербурге перенесли фестиваль на конец лета.

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би-2 лужники Little Big
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